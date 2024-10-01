Общество

Маркетплейсы рассказали о росте продаж обогревателей на 20-60%

Продажи обогревателей на маркетплейсах осенью выросли на 20-30%, а на некоторых площадках – более чем на 60%. Во второй половине сентября на Wildberries продажи домашних обогревательных приборов выросли на 31% по сравнению с началом осени, сообщили в пресс-службе марктеплейса.

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В холодных регионах, таких как Иркутская область, Якутия, Магаданская область, Красноярский край динамика спроса оказалась еще более высокой. Рост продаж там составил 128-217%. Также вырос спрос на пуховые и электроодеяла, следует из данных маркетплейса.

На Ozon спрос на обогреватели увеличился на 19% в штучном и стоимостном выражении уже в августе, пишут «Известия». Там ожидают дальнейшего роста продаж в осенние и зимние месяцы.

По данным «Авито» продажи обогревателей в августе-сентябре выросли на 62%. Подержанную технику покупали чаще на 64%, а новую — на 61%.

На покупку комнатных обогревателей и радиаторов россияне в сентябре в среднем тратили около трех тысяч рублей, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». На уличные обогреватели тратили в среднем около 16 тыс. рублей, а на кондиционеры с функцией обогрева и охлаждения — свыше 28,2 тыс. рублей.