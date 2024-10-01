Вторая за последние семь лет сверхмощная вспышка произошла на Солнце — ученые

Сверхмощная вспышка уровня Х7.1 зафиксирована на Солнце в ночь на среду, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
Более мощный взрыв уровня X8.7 за последние семь лет регистрировался только один раз в мае 2024 года, отмечается на сайте.
«Активный центр, в котором произошёл взрыв, будет находиться в области влияния на Землю ещё около 5 суток», - сообщается на сайте лаборатории.
Солнечные вспышки делятся на 5 категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури, пишет «Интерфакс».