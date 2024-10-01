Общество

День среднего профессионального образования отмечают в России

2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования, установленный указом президента РФ №496 от 25 июля 2022 года, «в целях развития и популяризации среднего профессионального образования».

Еще до официального утверждения праздник отмечался в течение нескольких лет специалистами среднего профессионального образования. Своему рождению праздник обязан процессу восстановления российской экономики, а также осознанию важности подготовки отечественных кадров для различных отраслей производства. Его ежегодно отмечают преподаватели и учащиеся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также техникумов.

Вместе с распадом Советского Союза пришла в упадок и промышленность страны. Предприятия разорялись, оказываясь не готовыми к переходу с плановой на рыночную экономику, а также лишаясь государственных заказов и уступая в конкурентной борьбе за рынок зарубежным предприятиям, чей товар, уступая в качестве, захватывал рынки сбыта, благодаря более низким ценам. Отсутствие политической стабильности и чёткого курса экономики только усугубляли картину. Вместе с остановкой промышленных предприятий резко упал спрос на узкоспециализированные технические профессии.

На смену долго культвировавшейся идее о важности рабочих профессий для государства пришла новая идея, базировавшаяся на наглядности того, что работать человеку с техническим образованием попросту негде. Рабочие профессии и технические специалисты оказались не нужны стране, а среди населения они потеряли всякую популярность и престижность. Вместе с деградацией промышленности начала приходить в упадок и прекрасно отлаженная система профессионального технического образования.

Тесно связанная с практическим обучением на предприятиях, которых становилось всё меньше, начавшая терять профессиональные педагогические кадры, пополнение которых происходило по остаточному принципу, система профессионально-технического образования переживала тяжёлые времена, пишет Calend.ru.

Менялось и поколение специалистов на тех предприятиях страны, которым удалось выжить в переходный период. Уровень знаний молодых специалистов требовал закрепления практикой (именно в этом и кроется основной принцип профессионально-технического образования, позволяющего готовить высококлассных специалистов). Получение рабочего места без определённого уровня практической подготовки и минимального стажа на предприятии по определённой специальности становилось крайне затруднительным.

Однако, течение времени постепенно начало возвращать государство на курс восстановления. Потребность страны в собственных промышленных предприятиях, выпускающих конкурентоспособную продукцию, а также обеспечивающих потребности не только внутреннего рынка, но и выпускающих продукцию для экспорта, способствовала восстановлению системы профессионально-технического образования.

В качестве даты празднования Дня профтехобразования России 2 октября было выбрано не случайно. Этот день стал отправной точкой для создания системы трудовых резервов страны. Соответствующий указ советского правительства вышел 2 октября 1940 года.

Формированию же системы подготовки собственных кадров для развития отечественной промышленности положили начало реформы Петра I, при котором появились первые технические училища. Следующей вехой стал рубеж 19-20 веков, когда в России происходил промышленный переворот. Вот тогда уже оформились принципы, согласно которым после получения теоретических знаний, ученик должен был получить практические навыки работы в той или иной отрасли по определённой специальности. Эту практику он получал на предприятии при кураторстве опытных мастеров. В СССР такую роль выполняли школы фабрично-заводского ученичества, к которым впоследствии присоединились ремесленные и железнодорожные училища. Все эти учреждения по подготовке специалистов для различных отраслей промышленности и вошли в сформированную указом от 2 октября 1940 года систему трудовых резервов страны.

В конце 1950-х годов все учреждения системы подготовки трудовых резервов были переформированы в профессионально-технические учреждения, для которых были выработаны единообразные принципы подготовки кадров для промышленных предприятий государства.

После реформы 2013 года все учреждения начального профессионального образования были преобразованы в техникумы и колледжи и вошли в структуру среднего профессионального образования.

В последние годы в стране происходит глубокая трансформация экономики, ведется активная работа по обеспечению технологического суверенитета. В этих условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах. Поэтому восстановление лучших традиций системы профессионального технического образования – одна из важнейших задач, стоящих перед правительством страны. Эта работа сопровождается восстановлением системы шефства, которое берут на себя промышленные предприятия. Шефство включает в себя предоставление специалистов для обучения, помощь в создании материально-технической базы и современного оборудования, предоставление рабочих мест выпускникам на льготных условиях и др.

Также был разработан федеральный проект «Профессионалитет», стартовавший в 2022 году, благодаря которому в разных российских регионах открыты образовательно-производственные кластеры, где осуществляется подготовка специалистов для нужд определенного сектора экономики – металлургии и машиностроения, химической, фармацевтической и транспортной отраслей, атомной и легкой промышленности.

Ежегодно к Дню среднего профессионального образования в колледжах и техникумах проводятся Дни открытых дверей для будущих учащихся, родителей, ответственных за профориентацию в школах, линейки, пресс-конференции, торжественные собрания и концерты.