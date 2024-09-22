Происшествия

Семеро псковичей лишились доступа к «Госуслугам» после звонков мошенников

Семеро пользователей сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Псковского района лишились доступа к своим аккаунтам после общения с незнакомцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники представлялись, в частности, сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогами продления договоров на обслуживание сотовой связи, а также замены электросчетчиков они получили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Проводится расследование.