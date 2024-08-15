Коркамурт, Абыда и семейное тепло: писатель Дарина Стрельченко рассказала об удмуртском фэнтези

О том, как удмуртское фэнтези снискало большую популярность среди россиян и почему на родине никто не знает про ее существование, писатель Дарина Стрельченко рассказала в передаче «Анализируй этно» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).
Удмуртия — христианизированная республика, поэтому здесь редко встречаются вывески на местном языке, отмечает Дарина Стрельченко.
Несмотря на то, что роман «А за околицей – тьма» написан на основе удмуртской мифологии, с использованием множества удмуртских слов, на родине о существовании такой книги даже не знают, уверяет писатель.
Дарина Стрельченко поделилась некоторыми деталями и тонкостями удмуртской мифологии. В Удмуртии тоже есть своя Баба-Яга, которая также является проводником между мирами. Только в отличии от русской народной, она может принимать различные формы: от привычной старухи с костяной ногой до зрелой красивой женщины. И следы, которые она оставляет на земле, повернуты в обратную сторону.
«В Удмуртии есть аналог домового — он называется Коркамурт, и ему, если он делает что-то хорошее или помогает, можно дать кусочек масла. И в моей книге главная героиня не знала этого, и когда Коркамурт попросил у нее масла, то она ему спокойно дала. Когда домовой опьянел, то начал петь и сочинять на ходу частушки. Это моя любимая часть работы над книгой», - с юмором отметила писатель.
Как отмечает Дарина Стрельченко, её книга во многом - про семейное тепло, про дом, про её бабушек и про семью.