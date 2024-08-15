Культура

Коркамурт, Абыда и семейное тепло: писатель Дарина Стрельченко рассказала об удмуртском фэнтези

О том, как удмуртское фэнтези снискало большую популярность среди россиян и почему на родине никто не знает про ее существование, писатель Дарина Стрельченко рассказала в передаче «Анализируй этно» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).

Удмуртия — христианизированная республика, поэтому здесь редко встречаются вывески на местном языке, отмечает Дарина Стрельченко.

«Удмуртский язык — необязательный в школе. Он изучается, зачастую, в качестве факультатива, и то не во всех школах. На нем говорят в основном в деревнях. Моя прабабушка свободно говорила на удмуртском языке, но на разговорном уровне, в литературном она уже терялась. У нас с мамой, например, употребляются только отдельные слова на бытовом уровне. Это очень грустно», - признала Дарина Стрельченко.

Несмотря на то, что роман «А за околицей – тьма» написан на основе удмуртской мифологии, с использованием множества удмуртских слов, на родине о существовании такой книги даже не знают, уверяет писатель.

Дарина Стрельченко поделилась некоторыми деталями и тонкостями удмуртской мифологии. В Удмуртии тоже есть своя Баба-Яга, которая также является проводником между мирами. Только в отличии от русской народной, она может принимать различные формы: от привычной старухи с костяной ногой до зрелой красивой женщины. И следы, которые она оставляет на земле, повернуты в обратную сторону.

«В Удмуртии есть аналог домового — он называется Коркамурт, и ему, если он делает что-то хорошее или помогает, можно дать кусочек масла. И в моей книге главная героиня не знала этого, и когда Коркамурт попросил у нее масла, то она ему спокойно дала. Когда домовой опьянел, то начал петь и сочинять на ходу частушки. Это моя любимая часть работы над книгой», - с юмором отметила писатель.

Как отмечает Дарина Стрельченко, её книга во многом - про семейное тепло, про дом, про её бабушек и про семью.