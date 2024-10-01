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Общество

Инвесторов для строительства морга ищут в Пскове

02.10.2024 12:19|ПсковКомментариев: 0

Власти ведут работу для организации строительства нового морга в Пскове. Об этом сообщил представитель комитета по здравоохранению Псковской области, отвечая на вопрос местного жителя, опубликованного на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Новый морг будут строить? Имею в виду морг псковского патологоанатомического отделения», – поинтересовался мужчина.

«Сейчас ведется работа с инвесторами по строительству нового морга в Пскове», – ответил представитель профильного комитета.

О конкретных сроках и месторасположении нового морга не сообщается, пишет «МК в Пскове»

Теги: #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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