Общество

Инвесторов для строительства морга ищут в Пскове

Власти ведут работу для организации строительства нового морга в Пскове. Об этом сообщил представитель комитета по здравоохранению Псковской области, отвечая на вопрос местного жителя, опубликованного на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Новый морг будут строить? Имею в виду морг псковского патологоанатомического отделения», – поинтересовался мужчина.

«Сейчас ведется работа с инвесторами по строительству нового морга в Пскове», – ответил представитель профильного комитета.

О конкретных сроках и месторасположении нового морга не сообщается, пишет «МК в Пскове».