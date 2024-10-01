Общество

В Госдуму внесли проект о закреплении понятия «студенческая семья»

В Госдуму внесён проект о закреплении на законодательном уровне понятия «студенческая семья», которое охватывает лица в браке до 35 лет включительно, обучающихся по очной, очно-заочной форме обучения по программам СПО, высшего образования, в том числе воспитывающих ребенка, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, ставшая одним из авторов инициативы. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Мы внесли в Госдуму законопроект о закреплении на законодательном уровне понятия "студенческая семья"! Так, мы предлагаем приравнять к студенческой семье лица до 35 лет включительно, обучающиеся по очной, очно-заочной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и воспитывающие в браке ребенка (детей) или лицо, являющееся единственным родителем», - написала Кузнецова.

Она добавила, что законопроект является основой для развития мер поддержки студенческих семей, необходимой инфраструктуры, как на региональном, так и федеральном уровнях.