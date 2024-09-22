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Великолукский суд оштрафовал отца шестерых детей за нарушение условий пребывания в РФ

Великолукский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Республики Таджикистан о нарушении режима пребывания в РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что гражданин Республики Таджикистан не выехал из Российской Федерации по окончании срока действия патента и не обращался с заявлением о его переоформлении, а также о получении разрешения на временное проживание и вида на жительство.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершенном правонарушении, раскаялся в содеянном.

При назначении административного наказания суд учитывал обстоятельства совершенного иностранным гражданином административного правонарушения, данные о его личности, наличие смягчающих обстоятельств, в том числе нахождение на иждивении шестерых несовершеннолетних детей, и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Суд признал иностранца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, мужчина подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.