Общество

Международный день социального педагога празднуют 2 октября

Международный день социального педагога — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 2 октября.

Изображение от freepik

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран, в том числе и России. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

Напомним, что социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

В новом веке развитие мировых тенденций очень быстро шагнуло вперед. Не все успевают за темпом жизни, и социальная адаптация для некоторых людей происходит достаточно сложно, пишет Calend.ru. Особого внимания требуют трудные подростки, дети сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей. Именно социальные педагоги помогают им не отставать от общества, не чувствовать себя брошенным, лишним или не таким, как все остальные.

В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические мероприятия, главным образом, профессиональные конференции, форумы, семинары. На них обсуждаются самые разнообразные темы. Вот лишь несколько примеров: повышение роли семьи в развитии социума; духовно-нравственный и социально-политический потенциал сплочения общества; здоровый образ жизни и проблемы воспитания молодежи; социальные конфликты и методы их преодоления; информатизация общества.

Свои мероприятия организуют также высшие учебные заведения, которые готовят социальных педагогов. Университеты и институты проводят научно-методические игры, мастер-классы и семинары, а сами студенты готовят капустники и концерты.