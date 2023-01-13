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Великолучанина поймали во время «преступной саги»

16.01.2023 08:12|ПсковКомментариев: 0

37-летнего жителя Великих Лук осудили за совершение пяти преступлений. Об этом Псковской Ленте Новотстей сообщили в прокуратуре города.

Среди них – две кражи, грабеж, неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений, неуплата алиментов.

«Свою преступную сагу мужчина начал с грабежа, в результате которого отобрал телефон у знакомого и заложил его в ломбард. Затем, желая получить быстрые деньги для существования, тайно похитил у знакомой прицеп и легковой автомобиль, которые также благополучно продал», – отметили в ведомстве.

Одновременно с этим он неоднократно нарушал установленные судом ограничения не покидать свое место жительства после 23:00, а также не выплачивал алименты на содержание своего ребенка.

Приговором Великолукского городского суда его признали виновным в совершении преступлений и назначили наказания в виде двух лет трёх месяцев лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Теги: #великие луки #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
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