Происшествия

Великолучанина поймали во время «преступной саги»

37-летнего жителя Великих Лук осудили за совершение пяти преступлений. Об этом Псковской Ленте Новотстей сообщили в прокуратуре города.

Среди них – две кражи, грабеж, неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений, неуплата алиментов.

«Свою преступную сагу мужчина начал с грабежа, в результате которого отобрал телефон у знакомого и заложил его в ломбард. Затем, желая получить быстрые деньги для существования, тайно похитил у знакомой прицеп и легковой автомобиль, которые также благополучно продал», – отметили в ведомстве.

Одновременно с этим он неоднократно нарушал установленные судом ограничения не покидать свое место жительства после 23:00, а также не выплачивал алименты на содержание своего ребенка.

Приговором Великолукского городского суда его признали виновным в совершении преступлений и назначили наказания в виде двух лет трёх месяцев лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил.