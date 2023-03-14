Происшествия

Котельная жилого дома загорелась в Плюсском районе

Котельная загорелась в жилом доме в деревне Утичье Плюсского района 14 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 7:33 дежурному МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Новинье.

В жилом доме в помещении котельной огонь повредил стены и пол. Причиной пожара, по предварительному заключению сотрудников ведомства, стало короткое замыкание электропроводки в помещении котельной. Удалось спасти жилой дом, две хозяйственные постройки и автомобиль.

Ранее, в 6:18 на пульт дежурного поступил вызов о пожаре на улице Барской в деревне Токолово Великолукского района. Огонь уничтожил кровлю хозпостройки, стену предбанника на площади. Причиной происшествия также послужило короткое замыкание электропроводки в предбаннике. МЧС удалось спасти два жилых дома.