Общество

Число мошеннических схем с участием «черных брокеров» за год удвоилось, подсчитали эксперты

Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в РФ двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием так называемых «черных брокеров», рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы также наблюдаем двукратный рост кредитных мошеннических схем, в которых фигурируют так называемые "черные брокеры"», - заявил он, говоря об итогах 2024 года.

Топ-менеджер пояснил, что под «черными брокерами» понимаются лица с опытом работы в банке, которые разбираются в процессах выдачи кредитов и скоринговых системах и за вознаграждение помогают оформить банковские кредиты незаконными методами, пишет РИА Новости.

«Эти лица путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заемные средства в банке за денежное вознаграждение», - пояснил Станислав Кузнецов.