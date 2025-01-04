Общество

Россия вошла в пятерку ведущих стран по итогам международных олимпиад школьников

Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам международных олимпиад школьников, ученики из РФ в 2024 году завоевали 42 награды, сообщается на сайте правительства.

«В 2024 году участники сборных завоевали 42 награды: 31 золотую, 9 серебряных и 2 бронзовых», - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Россия богата талантами и обеспечивает высокое качество их подготовки, что подтверждают успехи школьников.

Уточняется, что ученики приняли участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Для команд были организованы учебно-тренировочные сборы на базе ведущих российских вузов и школ, пишет РИА Новости.

«В России активно развивается олимпиадное движение. Так, Всероссийская олимпиада школьников в этом году объединила около 7 миллионов обучающихся», – заключил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.