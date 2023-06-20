Происшествия

Псковичку задержали за кражу продуктов из магазина

58-летнюю псковичку задержали за кражу продуктов из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания на сумму 1700 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.