Происшествия

Украинка пыталась незаконно вывезти из России доллары через границу в Себежском районе

Попытку незаконного вывоза из Российской Федерации наличных денег пресекли на государственной границе в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в ходе проведения пограничного контроля выявлена гражданка Украины, следовавшая на выезд из Российской Федерации. На уточняющие вопросы пограничника о наличии запрещенных к перемещению предметов женщина заметно нервничала и проявляла раздражительность. В результате дополнительных проверочных мероприятий среди ее личных вещей нашли свыше 15 тысяч долларов США, порядка 2,5 тысячи гривен и более 9 тысяч рублей.

Выявленные валютные средства передали сотрудникам таможни для проведения дальнейших процессуальных действий

В ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.