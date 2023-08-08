Происшествия

Мужчину случайно убили в ходе застолья в невельском общежитии

Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ) в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

7 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в общежитии в городе Невеле тела 60-летнего мужчины. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, к преступлению причастен 32-летний знакомый потерпевшего, с которым он накануне вечером употреблял спиртные напитки в гостях у местной жительницы в комнате общежития в городе Невеле. В процессе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник несколько раз ударил оппонента кулаком по голове. В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. Затем, чтобы избежать подозрений, злоумышленник перенес тело в коридор.

В настоящее время подозреваемого в совершении преступления задержали в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.