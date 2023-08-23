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Происшествия

Ревнивый пскович проведет год в колонии строгого режима за избиение сожительницы

23.08.2023 17:00|ПсковКомментариев: 0

Наказание в виде одного года лишения свободы будет отбывать 39-летний ранее судимый пскович за причинение средней тяжести вреда здоровью своей сожительнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Вечером 13 января подсудимый совместно с сожительницей распивал спиртные напитки в квартире на улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района. В ходе распития спиртного между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина стал оскорблять и выгонять женщину из квартиры. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов кулаками в область лица и туловища, отчего потерпевшая упала на пол, а затем нанес лежащей на полу женщине не менее пяти ударов ногой в область живота и грудной клетки, причинив телесные повреждения в виде перелома ребра, перелома коронки зуба, кровоподтеков конечностей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, полное признание вины) и отягчающего обстоятельства (рецидива) назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #прокуратура #колония
Источник: Псковская Лента Новостей
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