Происшествия

Женщина пострадала при пожаре в многоэтажке на Завеличье

Женщина пострадала при пожаре в многоквартирном пятиэтажном жилом доме №56 на Рижском проспекте в Пскове в ночь с 16 на 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 00:56. На четвертом этаже в двухкомнатной квартире в комнате огонь повредил кресло.

Обнаружена пострадавшая женщина 1963 года рождения, для оказания помощи ее направили в медицинское учреждение.

Причина, предположительно, - неосторожное обращение с огнём при курении.

Спасти при пожаре смогли женщину и квартиру.

16 ноября в 17:36 стало известно о пожаре на улице Матросова в поселке Идрица Себежского района. В жилом доме огонь повредил половую деревянную балку. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасти от распространения огня смогли жилой дом.