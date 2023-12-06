Происшествия

Под маской брокеров интернет-мошенники выкрали у псковичей сбережения

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями ряда граждан на общую сумму около пяти миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Порхова, Бежаниц и Псковского района звонили неизвестные лица. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, менеджерами и биржевыми брокерами. И под такими выдуманными предлогами, как предотвращение незаконных попыток оформления на собеседников кредитов и предоставления дополнительного заработка в Сети за счет инвестиций, прибрали к рукам их денежные средства в совокупности на сумму около пяти миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.