Происшествия

Жилой дом сгорел в Дедовичах

Жилой дом сгорел в Дедовичах 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре на улице Пионерской поступила в ведомство в 23:15. Удалось спасти от огня три хозяйственные постройки.

Предположительная причина произошедшего - аварийный режим работы электросети.

Еще об одном пожаре стало известно в 18:48. Мусор горел на первом этаже двухэтажного бесхозного строения на проспекте Гагарина в Великих Луках. Предположительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

О пожаре в Пушкинских Горах стало известно в этот же день в 19:50. На улице Новоржевской на открытой контейнерной площадке сгорел пластиковый контейнер. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

Э