Происшествия

Гдовичей наказали за оскорбления в общественных местах

Несколько жителей Гдовского района привлечены к административной ответственности за оскорбление своих соседей и незнакомцев в общественных местах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Так, гдовича наказали за оскорбление местного жителя на парковке (часть 1 статьи 5.61 КоАП РФ). Установлено, что житель района, находясь на парковке магазина, в ходе конфликта высказал в адрес местного жителя в неприличной форме оскорбительные слова.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Еще нескольких гдовичей осудили по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление соседей.

Установлено, что 36-летняя гдовичка унизила свою соседку на крыльце ее квартиры, за что понесла административное наказание в виде штрафа в 3000 рублей.

61-летняя гдовичка поругалась со своей соседкой, находясь возле входной двери в ОМВД России по Гдовскому району. В процессе ссоры обвиняемая оскорбила соседку. Суд назначил ей административный штраф в размере 3000 рублей.

Еще одну 44-летнюю гдовичку приговорили к штрафу за унижение чести и достоинства своей соседки рядом с домом.