Происшествия

Мошенники втерлись в доверие к жителям Псковской области и завладели почти миллионом рублей

Около миллиона рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Острова, Псковского и Островского района после звонков неизвестных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие, в частности, под предлогом необходимости перевода денежных средств собеседников на «безопасные счета» завладели их сбережениями. А некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах, в том числе электросамоката и каркасного бассейна.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел. Ведется следствие.

Кроме того, пяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Бежаницкого района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и организаций. И под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей. Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела.