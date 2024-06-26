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Регионы смогут сами определять особенности электронного голосования на местных выборах

Субъекты смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, в соответствии с их уровнем технических возможностей.

«Новый порядок электронного голосования позволит регионам организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, привычек (предпочтений) избирателей и других особенностей», – сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев на заседании ЦИК.

Он уточнил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств, пишет РИА Новости. Для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.