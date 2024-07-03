Общество

МТС вошла в топ-5 крупнейших ИТ-компаний России

МТС заняла четвертое место среди крупнейших ИТ-компаний за 2023 год. За год цифровая экосистема поднялась на две строчки. В топ-5 ИТ-компаний России также вошли Ростех, Холдинг Т1, Fplusи ИКС холдинг. Рейтинг составил аналитический центр TAdviser.

В рейтинг вошли российские системные интеграторы, ИТ-дистрибьюторы, разработчики программного и аппаратного обеспечения, ИТ-инсорсеры крупных отечественных компаний, а также представители зарубежных ИТ-компаний, работающие в России.

Выручка экосистемы МТС в 2023 году выросла на 13,5% в сравнении с 2022 годом и составила 606 млрд рублей. В прошлом году в компании стало работать на 15% больше ИТ-Специалистов. Таким образом их число превысило 8 тыс. человек.

Укрепить позиции в рейтинге экосистеме помогло развитие собственной технологической платформы. Благодаря переходу на ThePlatform, срок вывода продуктов на рынок сократился на 40%. Также МТС перешла на собственную антифрод-систему FraudDetectionPlatform. Решение полностью замещает иностранное ПО.

TAdviser ежегодно оценивает объём российского ИТ-рынка, динамику доходов и штатную численность отдельных категорий компаний. Суммарная выручка участников ранкинга по итогам 2023 года превысила 3 трлн рублей.