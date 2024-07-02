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Жители многоэтажек в Родине хотят сменить управляющую компанию

03.07.2024 15:48|ПсковКомментариев: 0

Жильцы многоквартирных домов в деревне Родина Псковского района обеспокоенны положением дел в части текущего управления общедомовым имуществом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УК «Новый квартал».

Фото здесь и далее: УК «Новый квартал»

Жители обратились за помощью к первому заместителю главы администрации Псковского района Святославу Колинко. На минувшей неделе он провёл встречу с собственниками, куда также были приглашены представители УК «Новый квартал».

«На встрече с жителями четырёх многоэтажек, расположенных в Родине, обсудили насущные вопросы, наметили пути решения существующих проблем. В ближайшее время собственники намерены провести общее голосование по вопросу перехода под наше управление. Мы, в свою очередь, ждём их решения и готовы оказать всё необходимое содействие. УК "Новый квартал" работает для людей и всегда открыта к сотрудничеству», - рассказали в управляющей компании. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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