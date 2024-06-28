Происшествия

Деятельность пропагандирующих проституцию сайтов пресекли в Гдовском районе

Деятельность пропагандирующих проституцию сайтов пресекли после вмешательства прокуратуры Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили районной прокуратуре.

В судебном заседании прокуратура поддержала свои требования, обосновав их тем, что «размещение вышеуказанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает авторитет государственной власти и создает в обществе предпосылки к нарушению законодательства».

Гдовский городской суд удовлетворил заявление, вышеуказанная информация признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Судебное решение направлено в управление Роскомнадзора по Псковской области для его исполнения. Деятельность сайтов, распространяющих запрещенную информацию, пресечена.