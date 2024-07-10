Происшествия

В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах

Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«Двадцать два человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. Всего 30 происшествий случилось на водных объектах за прошедшие сутки», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет МЧС, люди утонули в пензенском селе Демкино в пруду, в Татарстане в Волге, в тульском городе Щекино в водоёме, в Саратовской области в реке Еруслан, в Ленинградской области в реке Оредеж, в кировской деревне Малый Шудум в реке Большая Кокшага, в Орловской области, в Тюменской области в реке Тавда и в Амурской области в озере.