Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где в Пскове получить права
модульный отдых
вкусное Пушкиногорье
очаги культуры
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
карта отдыха и туризма
творожные истории
Магия слов и музыки
вакансий хоть отбавляй
достижения фермеров
шоу каскадеров
«Банщикам» закон не писан?
Кабельный потенциал
новый взгляд на бизнес
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Происшествия 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения 13.07.2024 11:200 Прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с взрывом газа в Опочецком районе 13.07.2024 10:220 В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах 13.07.2024 09:320 Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в Опочке 12.07.2024 17:050 Бывшую преподавательницу в Великих Луках будут судить за получение взяток от студентов 12.07.2024 11:100 Житель Палкино получил реальный срок за домашнее насилие
 
 
 
Самое популярное 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 07.07.2024 17:001 Массовое ДТП произошло на трассе «Псков» 09.07.2024 13:143 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове 08.07.2024 18:071 Рейтингомер: новый прокурор, непочетная отставка и «дипломы в ж...» 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах

13.07.2024 10:22|ПсковКомментариев: 0

Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«Двадцать два человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. Всего 30 происшествий случилось на водных объектах за прошедшие сутки», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет МЧС, люди утонули в пензенском селе Демкино в пруду, в Татарстане в Волге, в тульском городе Щекино в водоёме, в Саратовской области в реке Еруслан, в Ленинградской области в реке Оредеж, в кировской деревне Малый Шудум в реке Большая Кокшага, в Орловской области, в Тюменской области в реке Тавда и в Амурской области в озере.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?
В опросе приняло участие 211 человек
13.07.2024, 11:200 Прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с взрывом газа в Опочецком районе 13.07.2024, 11:030 План по вывозу ТКО и КГО из Пскова и Псковского района перевыполнили за последние сутки 13.07.2024, 10:400 Новое основание для лишения водительских прав вводят в России 13.07.2024, 10:220 В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах
13.07.2024, 10:000 Дыня или арбуз: врач рассказал, какой продукт полезнее 13.07.2024, 09:410 В Госдуме назвали главные признаки мошенников в мессенджерах 13.07.2024, 09:380 Еще семь псковичей погибли в ходе СВО 13.07.2024, 09:320 Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в Опочке
13.07.2024, 09:200 Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» состоится 13 июля 13.07.2024, 09:000 Псковская область вошла в топ-20 лидеров по докапитализации регионального Фонда развития промышленности 12.07.2024, 22:000 Как правильно вкладывать деньги, ответил инвестор 12.07.2024, 21:400 Выставочный зал музея-заповедника «Изборск» изменит режим работы с 13 июля
12.07.2024, 21:200 Иконописец и теолог из Петербурга проведет в Пскове лекцию 12.07.2024, 21:000 При каких температурах должен работать человек, рассказали эксперты 12.07.2024, 20:400 Врачи из областной больницы проведут приём в Бежаницах 16 июля 12.07.2024, 20:290 Скончался протоиерей Александр Тимофеев, долгие годы служивший в храмах Плюсского и Стругокрасненского районов
12.07.2024, 20:230 Церемония венчания прошла в себежской колонии 12.07.2024, 20:200 Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» 12.07.2024, 20:180 Выставка к 180-летию Римского-Корсакова открылась в Вечаше 12.07.2024, 20:120 «Михайловскому» подарили книги о родственниках Натальи Гончаровой
12.07.2024, 20:000 Осужденные к принудительным работам благоустраивают воинское захоронение в Невельском округе 12.07.2024, 19:502 Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Юбилейной в Пскове с 15 июля 12.07.2024, 19:400 В двух домах в Пскове приняли работы по капремонту крыши и коммуникаций 12.07.2024, 19:300 Фестиваль для девочек от Российского футбольного союза пройдет в Пскове
12.07.2024, 19:200 Археологическим раскопкам в Выбутах посвятят очередные Александро-Невские беседы 12.07.2024, 19:182 Известная поэтесса Анна Егоян выступает в псковском отеле «Покровский» 12.07.2024, 19:100 Дмитрий Месхиев: Никита Кобелев очень хороший режиссер из нового поколения 12.07.2024, 19:000 Идею штрафовать родителей курящих псковских подростков отцы одобряют чаще матерей - опрос
12.07.2024, 18:490 Пять километров дороги в Палкинском районе ввели в эксплуатацию на два месяца раньше 12.07.2024, 18:400 Эксперты Псковского облсовпрофа о тонкостях выплаты премий на работе 12.07.2024, 18:270 Новым председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании избрали Александру Тихонову 12.07.2024, 18:214 В схему организации дорожного движения в Пскове внесли изменения
12.07.2024, 18:200 Главный приз фестиваля «Довмонт Псковский» показали организаторы. ФОТО 12.07.2024, 18:120 Погибший в ходе СВО сотрудник Псковского музея награжден орденом Мужества 12.07.2024, 18:100 Консультация в фонде «Защитники Отечества» появилась на портале Госуслуг 12.07.2024, 18:080 Медведь Альберт пополнил коллекцию Музея спорта Псковского края
12.07.2024, 17:561 Режиссер псковского спектакля «Лягушки» стал худруком Александринского театра 12.07.2024, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 июля 12.07.2024, 17:390 Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдёт в Усвятском районе 12.07.2024, 17:322 «Дневной дозор»:  почему Моглино «не выстрелило»?
12.07.2024, 17:270 Ограничение движения на проспекте Энтузиастов в Пскове введут до 15 августа 12.07.2024, 17:161 «Особое мнение»: Директор псковского филиала «Экопрома» о смене регоператора по обращению с ТКО. ВИДЕО 12.07.2024, 17:050 Бывшую преподавательницу в Великих Луках будут судить за получение взяток от студентов 12.07.2024, 16:560 Автомобиль вылетел в кювет в Островском районе
12.07.2024, 16:531 Директор псковского «Экопрома» назвал главную причину «мусорных коллапсов»  12.07.2024, 16:390 Фестивалю «Изборская крепость» хотят присвоить имя поэта Александра Дольского 12.07.2024, 16:280 Великолукские коммунальные службы оперативно справились с последствиями сильного ливня 12.07.2024, 16:182 Два кандидата претендуют на звание «Почетного гражданина города Пскова»
12.07.2024, 16:124 «Суперджет» с тремя членами экипажа упал под Коломной во время тестового полета после ремонта 12.07.2024, 15:581 Известная поэтесса Анна Егоян готовится к выступлению в псковском отеле «Покровский» 12.07.2024, 15:520 Псковичи прибыли в Витебск на «Славянский базар» 12.07.2024, 15:410 Игорь Иванов: Почта связывает людей, делая наш мир ближе
12.07.2024, 15:290 Hyundai и Renault не разъехались на Завеличье 12.07.2024, 15:190 Фотофакт: Мусоровозы регоператора «Экогрупп» уже работают в Пскове 12.07.2024, 15:090 Псковская область вошла в топ-3 по доле первички в ипотечных сделках Сбера среди регионов, подпадающих под расширенные условия «Семейной ипотеки» 12.07.2024, 15:030 Свыше 30 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 13 июля
12.07.2024, 14:500 Народная артистка России скончалась в монастыре 12.07.2024, 14:440 Сотрудницу «Михайловского» наградили памятной медалью в честь столетия дивизии, освобождавшей Пушкиногорье от фашистов 12.07.2024, 14:340 Псковичам предложили заменить пакет на экосумку в «Империале» 12.07.2024, 14:240 «Хайпожоры»: Битва за семейные ценности, бум крипто-кликеров и мусорный коллапс. ВИДЕО
12.07.2024, 14:130 Двукратный рост продаж товаров собственных торговых марок фиксирует МегаФон 12.07.2024, 14:040 Депутат Госдумы от ЛДПР провел встречу с активом в Пскове 12.07.2024, 13:543 Директор псковского «Экопрома»: Пока работаем как подрядная организация 12.07.2024, 13:440 Губернатор поздравил пустошан и пушкиногорцев с 80-й годовщиной освобождения районов
12.07.2024, 13:340 Пункты сбора классической русской литературы организованы в Псковской области 12.07.2024, 13:230 Россиян предупредили о возможных сбоях YouTube 12.07.2024, 13:172 Александр Киселев: Пока у нас не будет конских штрафов, население продолжит выбрасывать мусор в лес 12.07.2024, 13:082 Мобилизованный в Псковской области погасил долг по алиментам после возвращения с фронта
12.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Александром Киселевым 12.07.2024, 12:512 Сотрудников почты чествовали в Пскове в их профессиональный праздник 12.07.2024, 12:410 Шаровидные розовые ивы и клёны украсят центр Локни 12.07.2024, 12:351 Новое колесо обозрения в Пскове продолжает обрастать кабинками
12.07.2024, 12:270 Бастрыкин поручил провести проверку по нарушению прав жильцов дома в бежаницкой деревне 12.07.2024, 12:200 Мошенники создали фейковый сайт СК с информацией о якобы содействии в получении выплат ветеранам СВО 12.07.2024, 12:170 Коммунальные службы Великих Лук из-за ливня перешли в режим повышенной готовности 12.07.2024, 12:120 Псковичам предлагают пройти общероссийский диктант по вопросам грудного вскармливания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru