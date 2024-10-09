Общество

Останки погибшего в войну псковского пилота спустя 81 год вернутся на Родину

Останки псковского летчика Виктора Молчанова, погибшего во время Великой Отечественной войны, передали на Родину для захоронения кубанские поисковики. Специально для участия в торжественной церемонии в Краснодарский край прибыли представители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Крымского района, сайта поисковой организации «Кубанский плацдарм»

На мемориале «Сопка Героев» в поселке Экономическое Крымского района в среду, 9 октября, собрались активисты поискового движения и местные жители. В день 81-й годовщины освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков здесь прошла церемония перезахоронения останков 8-ми бойцов Красной Армии — уроженцев разных регионов России, Казахстана и Украины, погибших при освобождении южных земель страны.

От Псковской области в церемонии передачи останков погибшего псковского летчика на Родину приняли участие представитель поискового объединения «Псковский рубеж» Дмитрий Иванов и представитель комитета по молодежной политике Псковской области Марат Сабитов.

«Это очень важное мероприятие для нас, земляков Виктора Молчанова, — поделился Дмитрий Иванов. — 81 год длилось возвращение героя на родную землю. Работа поисковиков продолжается, потому что еще очень много неупокоенных бойцов остается на всей территории бывшего Советского Союза».

Дмитрий Иванов отметил значимость и этой истории возвращения пилота домой, и всей поисковой деятельности как наглядного примера для подрастающего поколения по сохранению исторической памяти: «Школьники и студенты должны своими руками потрогать землю, в которой лежат наши солдаты. Именно так можно усилить их патриотическое сознание».

Представитель псковского патриотического объединения отметил, что поисковая работа объединяет участников по всей России, и поблагодарил краснодарских коллег за взаимодействие в увековечивании памяти об участниках войны.

Фрагменты самолета, в котором погиб Виктор Молчанов, и останки пилота были подняты в этом году поисковым отрядом Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» в ходе экспедиции «Битва за Кавказ». Как отмечают кубанские поисковики, самолет был обнаружен еще в начале 2000-х годов. Сохранившиеся части истребителя разбросаны по ущелью на сотни метров вокруг. Сложность работ на местности обусловлена непростым рельефом - это лесистая часть крутого горного спуска.

«Возвращение погибших бойцов на Родину, родственникам — это важная задача, которую выполняют наши поисковики, это дань памяти погибшим в военное время защитникам Отечества, — отметил заместитель руководителя «Кубанского плацдарма» Евгений Порфирьев. — Работа поисковых отрядов является значимым элементом в патриотическом воспитании граждан, молодежи».

Отметим, авиапоиск является отдельным направлением работы «Кубанского плацдарма». Начиная с 1995 года, найдены и отработаны места падения 467 самолетов. Среди обломков крылатых машин обнаружены останки 146 советских летчиков, имя каждого из них установлено. Кроме того, поисковиками поднято и захоронено свыше 6 тысяч пехотинцев.

Согласно архивным материалам, сержант, пилот 269-го истребительного авиационного полка 236-й истребительной авиационной дивизии Виктор Молчанов (1921 года рождения) — уроженец города Пскова — погиб 18 февраля 1943 года в возрасте 22–23 лет в селе Кабардинка Краснодарского края в местности близ горы Совхозной. Именно в этот день он не вернулся с боевого задания. Соответствующая запись занесена в журнал боевых действий Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта. Тогда Виктор Молчанов управлял одноместным одномоторным истребителем-монопланом ЛаГГ-3.

Виктор Молчанов совершал свой последний полет в условиях плохой видимости, что подтверждают и архивные документы. В тот роковой для пилота день в результате действий всей авиационной группы было уничтожено 23 автомашины, 1 авиацестерна, 2 орудия, 7 зенитно-пулевых точек, подавлена одна артиллерийская батарея и уничтожено до двух взводов пехоты противника.

Сейчас в Псковской области проводится информационная кампания по поиску родственников погибшего пилота.