Происшествия

Дновец заявил о готовности перейти на сторону Вооруженных сил Украины и раскаялся

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли попытку сотрудничества жителя Дновского района с сотрудниками украинской разведки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото и видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В 2023 году мужчина инициативно связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, настоящей целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, а также сбор информации военного характера.

Установлено, что мужчина выразил готовность перейти на строну Вооруженных сил Украины в случае своего командирования в зону проведения специальной военной операции, то есть планировал совершить преступление, предусмотренное статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Однако фактический переход на сторону ВСУ он не осуществил.

Управление ФСБ России по Псковской области объявило жителю Дновского района официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления.

Дополнительно установлено, что об украинском общественном гуманитарном проекте гражданин узнал от своей матери, которой также объявили аналогичное официальное предостережение в связи с её намерениями оказать финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.