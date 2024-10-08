Общество

Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии с Михаилом Мишустиным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в формате видео-конференц-связи принял участие в стратегической сессии по пространственному развитию России. Её провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Михаила Ведерникова.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Вопросы сбалансированного развития территорий имеют важное значение для достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни граждан, отмечает губернатор.

«По поручению президента разрабатываются единые стандарты обновления опорных населенных пунктов, ведется подготовка и реализация мастер-планов развития городов. Обсуждались различные подходы к пространственному развитию территорий, в том числе в опорных населенных пунктах. Особое внимание уделили сфере транспорта, энергетики, а также возможностям нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни"», - написал по итогам стратегической сессии Михаил Ведерников.

Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что при подготовке планов качественного преображения страны важно учитывать мнения людей и бизнеса. Все обоснованные предложения должны быть учтены. По итогам заседания постановили, что не позднее декабря Стратегия пространственного развития России должна быть утверждена.