Общество

В России предлагают расширить рамки разрешенной самообороны

В России предлагают расширить понятие «необходимой самообороны», дав право гражданам применять ее даже без угрозы жизни. Доработанный законопроект с такими поправками в статью 37 Уголовного кодекса РФ подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сегодня человек имеет право на самооборону только в случае угрозы жизни.

«Право на неприкосновенность жилища — важнейшее конституционное право человека и гражданина. Никто не может проникать в помещение против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что Верховный Суд РФ еще в 2021 году уже уделил особое внимание этому вопросу в своем постановлении пленума «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившее преступление». В нем ситуация с незаконным проникновением в жилище в ночное время отнесена к случаям, когда человек вследствие неожиданности посягательства не может объективно оценить степень и характер опасности нападения, что исключает ответственность за превышение пределов необходимой обороны, пишут «Известия».

Кроме того, в 2022 году в этом постановлении были внесены изменения, прямо назвавшие посягательством незаконное проникновение в жилище против воли проживающего без насилия с угрозой для жизни, допускающим причинение вреда в состоянии необходимой обороны.

Однако, как поясняет автор законопроекта, этот документ Верховного суда носит не обязательный, а рекомендательный характер. Поэтому при вынесении решений судебными инстанциями возникают спорные случаи, когда защищающий себя гражданин становится виновным.