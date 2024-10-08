Культура

День рождения «Музейной почты» отмечают в Пушкинском заповеднике

Сегодня, 9 октября, во Всемирный день почты своё 16-летие отмечает «Музейная почта» Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: из фондов музея-заповедника «Михайловское»

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Как рассказали в музее-заповеднике, обустроить такой выставочный зал в деревне Бугрово и 9 октября 2008 года открыть его удалось благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире», который проводил благотворительный фонд Владимира Потанина совместно с министерством культуры Российской Федерации при оперативном управлении ассоциации менеджеров культуры. Сразу же началось активное формирование коллекции. В основном, собрание «Музейной почты» пополнялось за счёт даров. Так, например, огромную подборку открыток из своего семейного архива — 584 единиц хранения — передали в музей Ирина и Сергей Мусолины из Санкт-Петербурга. Или, другой пример, почтовые открытки начала прошлого века, в «Михайловское» через Британский совет прислала экскурсовод-волонтер музея в Бирмингеме, 72-летняя Силия М. Х. Скоттоу, отец которой 40 лет проработал на почте в Британии. А две чернильницы-непроливайки (какими, кстати, в почтовых отделениях Советского Союза пользовались вплоть до 1980-х) привезла в Бугрово Светлана Жарикова, на тот момент работавшая директором Дубровской общеобразовательной школы.

В апреле 2009 года состоялось торжественное открытие верстового столба у здания «Музейной почты». «Верстовой столб у Бугрова был предназначен, чтобы снова и снова напомнить о том, что сюда приезжал Пушкин, и о том, сколь важное место занимала в его творчестве тема дороги и странствий, — подчеркнули в музее. — В своих произведениях Пушкин то и дело упоминает такие столбы-вёрсты: «Только вёрсты полосаты / Попадаются одне…» («Зимняя дорога»), или «И вёрсты, теша праздный взор, / В глазах мелькают, как забор» («Евгений Онегин»). Очень скоро «Музейная почта» приобрела статус интерактивного выставочного зала, где можно не только познакомиться с историей почтовой связи Псковской области, но и написать близким или друзьям письмо или открытку, воспользовавшись пером и чернилами и затем отправить послание, опустив его в старинный почтовый ящик.

С начала работы над проектом и по сегодняшний день в Пушкинском заповеднике было разработано и проведено множество «почтовых» музейных уроков и занятий, организованы десятки тематических выставок, эпистолярных конкурсов, других акций.

Важно, что этот проект имеет под собой массу историческую подоплёку, особо отметили в «Михайловском». «В 60-х годах XX века в сельце Михайловском работало собственное почтовое отделение», — рассказывает руководитель службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова.

«Просуществовало это почтовое отделение до закрытия музея на реконструкцию к 200-летию А. С. Пушкина, — уточняет Наталья Виноградова. — На почте продавались открытки, путеводители, газеты, журналы, книги. Открытки и письма отсюда отправляли и туристы, и музейные доброхоты, и студенты, приезжающие сюда на учебные практики. Через это отделение проходила деловая корреспонденция Пушкинского заповедника и личная переписка его директора, Семёна Гейченко. Наверно, это единственное почтовое отделение Псковской области, через которое проходило такое количество писем выдающихся деятелей культуры, артистов, писателей, художников, политических деятелей не только Советского Союза, но и из-за рубежа».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что в эти дни в выставочном зале «Музейная почта» развёрнута экспозиция «Подорожная 1824» из большого выставочного проекта «Дороги в жизни А. С. Пушкина» — к 200-летию приезда А. С. Пушкина в псковское родовое имение в так называемую северную ссылку.