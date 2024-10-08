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Общество

Проект «Уроки на Талабах» запустили в Псковской районе

09.10.2024 09:52|ПсковКомментариев: 0

Лучшие ученики школ Псковского района отправились в путешествие на острова в рамках пилотного проекта «Уроки на Талабах». Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Талабские острова - это уникальное место для нашей области и жемчужина Псковского района, где история и природа сплетаются в удивительную симфонию», - рассказала Наталья Федорова.  

Ребята окунулись в жизнь островитян, посетили Никольский храм – памятник архитектуры конца XVIII века, попробовали себя в спортивных состязаниях и во время экскурсии познакомились с местной флорой и фауной, которые тоже имеют свои особенности.  

«Понимая важность обратной связи на старте нового проекта, пообщалась с ребятами в туристско-информационном центре, который сейчас обновляется. Школьники поделились своими впечатлениями, на уроке ИЗО запечатлели поездку, таким образом, каждый школьник забрал на память небольшие сувениры с островов», - отметила глава района. 

 

Впечатления от «Уроков на Талабах» помогут выстроить ещё более интересные и насыщенные поездки в новом учебном году. Цель - дать возможность как можно большему количеству школьников открыть для себя красоту и уникальность Талабских островов, а также помочь организовать уроки в новом, живом и запоминающемся формате.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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