Культура

Художественно-экспертный совет по народным промыслам появился в Псковской области

Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам учредили в Псковской области, следует из приказа комитета по культуре Псковской области.

В функции совета входит принятие решений об отнесении изделий к изделиям народных художественных промыслов, экспертное сопровождение деятельности в области народных художественных промыслов, подготовка рекомендаций по вопросам совершенствования нормативного правового регулирования отношений в сфере сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов на территории Псковской области.

Кроме того, совет будет принимать решения о направлении образцов изделий народных художественных промыслов в Федеральный экспертный совет для их рассмотрения и регистрации в качестве образцов изделий народных художественных промыслов.

Председателем Совета станет председатель комитета по культуре Псковской области. Состав совета формируется на три года.