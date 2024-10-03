Экономика

Андрей Козлов: Заседания комитета ПАСЗР по аграрной политике проходят в графике

О планах по работе постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Давно наш комитет не посещал Псковскую область, у нас есть план-график посещений комитета в различных регионах. Не так давно были в Калининграде. Планировалось посетить Карелию, но, к сожалению, у карелов не получилось, поэтому мы решили провести его в Пскове и принять в гости карелов. В следующем году мы будем проводить заседание уже у них», - пояснил Андрей Козлов.

Он отметил, что все заседания комитета проходят в графике, поэтому его проведение в Псковской области - не случайность.

Напомним, двухдневное заседание постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу прошло на минувшей неделе в Пскове.