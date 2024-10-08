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Импульс Т1: Развитие ИТ-специальностей будет определяться адаптивностью сотрудников и их готовностью к обучению

В Нижнем Новгороде на «Импульсе Т1» обсудили, как меняется рынок труда в России и какие новые профессии появляются сейчас. Участниками дискуссии стали представители Министерства цифрового развития и связи Нижегородской области, ННГУ имени Лобачевского, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ведущие ИТ-компании и вузы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Импульс Т1».

6-7 октября в Нижнем Новгороде прошла конференция «Импульс Т1», организатором которой выступил Холдинг Т1. Событие стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития ИТ-индустрии. Ключевым стал вопрос о специалистах нового поколения. Эксперты сошлись во мнении, что развитие ИТ-специальностей будет определяться адаптивностью сотрудников и их готовностью к обучению на протяжении всей жизни.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что сейчас важна подготовка инженеров нового поколения. Они должны обладать цифровой грамотностью, знаниями сразу в нескольких дисциплинах, креативностью и умением использовать цифровые двойники. Также министр отметил, что в области молодым специалистам предлагают различные меры поддержки. Среди них: повышенные стипендии, интенсивы и тренинги, помощь в выборе профессии, научные центры для исследований, а также хакатоны и конкурсы для практического применения знаний. Они помогают интегрировать сотрудников в ИТ-сектор и открывают новые возможности для профессионального роста.

Генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов рассказал о текущем состоянии индустрии и подчеркнул, что недостаток квалифицированных кадров является серьезной проблемой для ИТ-отрасли. В качестве решения вместе с ведущими вузами Холдинг Т1 разрабатывает образовательные программы для студентов, проводит стажировки и практики для начинающих специалистов, которые обеспечивают востребованные навыки и опыт. Это позволяет развить потенциал молодых талантов и их сильные стороны.

Директор ИТ-кампуса «Неймарк» Валерий Черепенников поделился мнением о наиболее важных направлениях в российских вузах и отметил, что основная задача кампуса — готовить инженеров и ученых, которые будут создавать технологии будущего. Такие учреждения — ответ на запрос рынка, основная цель которого — получить высококвалифицированных профессионалов для ведущих технологических компаний. Вместе с индустриальными партнерами «Неймарк» разработал и внедрил модульную систему обучения, которая позволяет студентам усваивать материал по блокам, а потом без проблем применять на практике.

Директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев отметил, что у образовательной экосистемы есть отставание от 1 до 4 лет от общей индустрии. Часто вузовские предметы не всегда релевантны на практике. Поэтому компания создает совместные лаборатории и школы для подготовки кадров, обучает актуальным специальностям. В Нижнем Новгороде создается комфортная среда для развития ИТ-компаний. Например, появилась уникальная мера поддержки — компенсация НДФЛ за релоцируемых сотрудников. Если организация зарегистрирована в нашем городе, то в течение пяти лет она может получить 100% налогового вычета по НДФЛ за релокацию middle и senior сотрудников в Нижний Новгород.

Конференция «Импульс Т1» — ежегодное событие, которое проходит в крупнейших российских центрах ИТ-индустрии. В 2024 году оно проходит в пяти городах России, а также впервые состоялось в Беларуси. Вслед за Минском, Ижевском и Нижним Новгородом мероприятие состоится в Самаре, Санкт-Петербурге и завершится деловым форумом в Москве.