Экономика

Ритейлеры потеряют 100 млрд рублей из-за сдерживания цен на яйца

Покупатели выиграют, а ритейлеры недосчитаются 100 млрд рублей на продаже яиц в ближайшие шесть лет, подсчитали в ФАС. Это связано с запретом для торговых сетей взимать вознаграждение с поставщиков яиц. Меру готовятся ввести с 1 марта 2025 года, она направлена на стабилизацию цен. Изготовители яиц смогут модернизировать и расширять свое производство, поставляя на рынок большие объемы продукции, что снизит ее стоимость, уверены в ФАС. При этом участники рынка считают, что эта мера, скорее, приведет к дисбалансу конкуренции среди производителей.

От чего зависит цена на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц, обычно оно составляет 5% от общего объема поставки. Ограничение коснется лишь двух категорий продукции — С1 и С2, которые являются социально значимыми. Такое правило может начать действовать с 1 марта 2025 года, говорится в документах службы.

Помимо самого предложения о запрете такого бонуса за продвижение в магазинах, ФАС провела расчеты, с какими дополнительными издержками столкнутся торговые сети. Ведь ритейлеры недополучат часть своих доходов, а кроме того, они потратят средства на перезаключение договоров, сообщает «Известия».

Антимонопольная служба взяла горизонт оценки в шесть лет, как того требует регулирование для подобного анализа, то есть речь идет о периоде 2024–2030 годов. В итоге за шесть лет ФАС насчитала 92,6 млрд рублей недополученной прибыли ритейлеров непосредственно от запрета на вознаграждение, и еще 5,7 млрд рублей уйдет на перезаключение договоров поставки с производителями яиц. В итоге получается 98,3 млрд рублей, которые потеряет отрасль.

Ведомство в своих расчетах перемножало между собой сразу несколько показателей. Служба исходила из того, что средняя цена одного куриного яйца в 2023-м составила 6,47 рубля. По данным Росстата, в прошлом году продали этого товара на 34 млрд штук. Также служба учитывала макропрогноз Минэкономразвития, согласно которому индекс потребительских цен в 2024-м составит 104,5%, в 2025-м — 104%, в 2026-м — 104%. Производство яиц между тем будет расти: в 2024 году к 2023-му оно составит +0,6%, в 2025-м — +0,6% и в 2026-м — +0,2%. В итоге стоимость одного яйца с учетом увеличения его цены по годам умножили на объем его производства с учетом динамики до 2030 года, а затем от полученной цифры высчитали 5%.

Сейчас торговля инвестирует в цену яиц те средства, которые получает в виде вознаграждения, это стимулирует спрос на продукцию, отметили в ФАС. То есть деньги уходят на ее продвижение.

«Но яйцо куриное категорий С1 и С2 — социально значимый товар, спрос на него практически не меняется. Более того, эта продукция сама по себе образует трафик в магазинах», — сказали в службе.

Поэтому вознаграждение сетям не соответствует рыночной необходимости. Если производители прекратят такие выплаты, то это увеличит их прибыль, а значит, появятся средства на модернизацию и расширение производства. Вырастет предложение товара, что будет способствовать снижению цены на него. У торговли появится возможность транслировать такое изменение на полки.

Снизится ли стоимость яиц

В Минсельхозе поддержали инициативу ФАС.

«Эта мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке, в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей. Вместе с тем стоит отметить, что с конца прошлого года наблюдается снижение отпускных цен на куриное яйцо. За это время по состоянию на 2 октября стоимость яиц первой и второй категорий сократилась уже на 21,7% и 27% соответственно, в среднем она составляет 74 и 60 рублей. Такую динамику транслируют в розницу», — сказали в министерстве.

Впрочем, участники рынка считают, что предлагаемая мера, скорее, приведет к дисбалансу конкуренции среди производителей и в конечном итоге ускорит рост цен.

«Мы не учитываем вознаграждение при определении цены на товары, бонус не оказывает на нее влияние — это инструмент стимулирования торговых сетей приобретать большее количество товара и предоставлять этому товару маркетинговую поддержку», — пояснил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Такой механизм позволяет небольшим производителям попадать на полки федеральных сетевых магазинов и выдерживать конкуренцию со стороны более крупных игроков. А новое ограничение может привести к усилению рыночных позиций больших производителей, они смогут в одностороннем порядке пересматривать и повышать цены.

Благодаря рыночным механизмам и развитой конкуренции с начала года розничные цены на яйца в крупных торговых сетях снизились на 19%, отметил Игорь Караваев. Сегодня средняя минимальная стоимость социальных категорий куриного яйца в федеральных сетях — 91 рубль за 10 шт., что на 16,5% ниже средней цены по стране, зафиксированной Росстатом.

Власти стремятся сделать товаропроводящую цепочку максимально прозрачной и убрать лишние поборы с производителя, уточнил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Для того чтобы выплатить 5% вознаграждения изготовителю, необходимо учесть его в отпускной цене продукции.

«Но отпускная стоимость производителя не всегда влияет на полочный ценник, так как ритейлер по своему усмотрению устанавливает надбавку на категорию товара или торговую позицию. При запрете вознаграждения в 5% сеть потребует от птицефабрики соответствующего уменьшения его стоимости. Для покупателя цена снизится только в том случае, если при этом не увеличится розничная наценка», — заметил эксперт.

Сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ считает, что на розничную цену новый запрет, скорее всего, не повлияет.

«Недополученное вознаграждение по согласию сторон вычтут из цены поставки. Соответственно, сети не потеряют в прибыли, а поставщики не получат дополнительный ресурс для развития», — сказал Петр Шелиц. « Чтобы не допустить этого, ФАС должна будет требовать от сетей и поставщиков отчеты о структуре их цен и давать им обязательные для исполнения указания по их корректировке. Но такого права у службы нет».

«Потребителям с низкими доходами, ради которых государство старается сдерживать рост цен на продукты, куда полезнее другой инструмент, который ФАС уже эффективно использует, добровольная минимизация торговой наценки на социально значимые продукты со стороны ритейлеров»,- добавил эксперт.