Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Встречаем Новый год в ресторане «Гельдт»
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Готовим сами: Говяжьи щечки с воздушным пюре.
Господин Рейтингомер
Фермерство по любви
Объекты агротуризма
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
Репортаж За достойный труд
Кружки и секции для детей
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Экономика 03.10.2024 17:200 «Дневной дозор»: Зачем нужен МРОТ? 09.10.2024 08:200 Ритейлеры потеряют 100 млрд рублей из-за сдерживания цен на яйца 08.10.2024 16:313 Рабочих рук не хватает — Игорь Иванов о ситуации на рынке труда Псковской области 08.10.2024 13:520 Объем сбора зерна в Псковской области вырос на 7,7% 08.10.2024 12:190 Продукцию из Псковской области презентовали в Дубае 08.10.2024 08:150 В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты в 2025 году
 
 
 
Самое популярное 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 02.10.2024 09:4511 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск 07.10.2024 13:012 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 03.10.2024 11:313 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024 15:4816 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Ритейлеры потеряют 100 млрд рублей из-за сдерживания цен на яйца

09.10.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Покупатели выиграют, а ритейлеры недосчитаются 100 млрд рублей на продаже яиц в ближайшие шесть лет, подсчитали в ФАС. Это связано с запретом для торговых сетей взимать вознаграждение с поставщиков яиц. Меру готовятся ввести с 1 марта 2025 года, она направлена на стабилизацию цен. Изготовители яиц смогут модернизировать и расширять свое производство, поставляя на рынок большие объемы продукции, что снизит ее стоимость, уверены в ФАС. При этом участники рынка считают, что эта мера, скорее, приведет к дисбалансу конкуренции среди производителей.

От чего зависит цена на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц, обычно оно составляет 5% от общего объема поставки. Ограничение коснется лишь двух категорий продукции — С1 и С2, которые являются социально значимыми. Такое правило может начать действовать с 1 марта 2025 года, говорится в документах службы.

Помимо самого предложения о запрете такого бонуса за продвижение в магазинах, ФАС провела расчеты, с какими дополнительными издержками столкнутся торговые сети. Ведь ритейлеры недополучат часть своих доходов, а кроме того, они потратят средства на перезаключение договоров, сообщает «Известия».

Антимонопольная служба взяла горизонт оценки в шесть лет, как того требует регулирование для подобного анализа, то есть речь идет о периоде 2024–2030 годов. В итоге за шесть лет ФАС насчитала 92,6 млрд рублей недополученной прибыли ритейлеров непосредственно от запрета на вознаграждение, и еще 5,7 млрд рублей уйдет на перезаключение договоров поставки с производителями яиц. В итоге получается 98,3 млрд рублей, которые потеряет отрасль.

Ведомство в своих расчетах перемножало между собой сразу несколько показателей. Служба исходила из того, что средняя цена одного куриного яйца в 2023-м составила 6,47 рубля. По данным Росстата, в прошлом году продали этого товара на 34 млрд штук. Также служба учитывала макропрогноз Минэкономразвития, согласно которому индекс потребительских цен в 2024-м составит 104,5%, в 2025-м — 104%, в 2026-м — 104%. Производство яиц между тем будет расти: в 2024 году к 2023-му оно составит +0,6%, в 2025-м — +0,6% и в 2026-м — +0,2%. В итоге стоимость одного яйца с учетом увеличения его цены по годам умножили на объем его производства с учетом динамики до 2030 года, а затем от полученной цифры высчитали 5%.

Сейчас торговля инвестирует в цену яиц те средства, которые получает в виде вознаграждения, это стимулирует спрос на продукцию, отметили в ФАС. То есть деньги уходят на ее продвижение.

«Но яйцо куриное категорий С1 и С2 — социально значимый товар, спрос на него практически не меняется. Более того, эта продукция сама по себе образует трафик в магазинах», — сказали в службе.

Поэтому вознаграждение сетям не соответствует рыночной необходимости. Если производители прекратят такие выплаты, то это увеличит их прибыль, а значит, появятся средства на модернизацию и расширение производства. Вырастет предложение товара, что будет способствовать снижению цены на него. У торговли появится возможность транслировать такое изменение на полки.

Снизится ли стоимость яиц

В Минсельхозе поддержали инициативу ФАС.

«Эта мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке, в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей. Вместе с тем стоит отметить, что с конца прошлого года наблюдается снижение отпускных цен на куриное яйцо. За это время по состоянию на 2 октября стоимость яиц первой и второй категорий сократилась уже на 21,7% и 27% соответственно, в среднем она составляет 74 и 60 рублей. Такую динамику транслируют в розницу», — сказали в министерстве.

Впрочем, участники рынка считают, что предлагаемая мера, скорее, приведет к дисбалансу конкуренции среди производителей и в конечном итоге ускорит рост цен.

«Мы не учитываем вознаграждение при определении цены на товары, бонус не оказывает на нее влияние — это инструмент стимулирования торговых сетей приобретать большее количество товара и предоставлять этому товару маркетинговую поддержку», — пояснил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Такой механизм позволяет небольшим производителям попадать на полки федеральных сетевых магазинов и выдерживать конкуренцию со стороны более крупных игроков. А новое ограничение может привести к усилению рыночных позиций больших производителей, они смогут в одностороннем порядке пересматривать и повышать цены.

Благодаря рыночным механизмам и развитой конкуренции с начала года розничные цены на яйца в крупных торговых сетях снизились на 19%, отметил Игорь Караваев. Сегодня средняя минимальная стоимость социальных категорий куриного яйца в федеральных сетях — 91 рубль за 10 шт., что на 16,5% ниже средней цены по стране, зафиксированной Росстатом.

Власти стремятся сделать товаропроводящую цепочку максимально прозрачной и убрать лишние поборы с производителя, уточнил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Для того чтобы выплатить 5% вознаграждения изготовителю, необходимо учесть его в отпускной цене продукции.

«Но отпускная стоимость производителя не всегда влияет на полочный ценник, так как ритейлер по своему усмотрению устанавливает надбавку на категорию товара или торговую позицию. При запрете вознаграждения в 5% сеть потребует от птицефабрики соответствующего уменьшения его стоимости. Для покупателя цена снизится только в том случае, если при этом не увеличится розничная наценка», — заметил эксперт.

Сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ считает, что на розничную цену новый запрет, скорее всего, не повлияет.

«Недополученное вознаграждение по согласию сторон вычтут из цены поставки. Соответственно, сети не потеряют в прибыли, а поставщики не получат дополнительный ресурс для развития», — сказал Петр Шелиц. « Чтобы не допустить этого, ФАС должна будет требовать от сетей и поставщиков отчеты о структуре их цен и давать им обязательные для исполнения указания по их корректировке. Но такого права у службы нет».

«Потребителям с низкими доходами, ради которых государство старается сдерживать рост цен на продукты, куда полезнее другой инструмент, который ФАС уже эффективно использует, добровольная минимизация торговой наценки на социально значимые продукты со стороны ритейлеров»,-  добавил эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 81 человек
09.10.2024, 08:400 Млечный путь, Юпитер и северное синяние запечатлил пскович в деревни Трутнево Гдовского района 09.10.2024, 08:200 Ритейлеры потеряют 100 млрд рублей из-за сдерживания цен на яйца 09.10.2024, 07:540 Длительные командировки набирают обороты: бизнес выбирает Калининград и Дубай. 09.10.2024, 07:300 Сотрудники специальной пожарной охраны МЧС России отмечают профессиональный праздник
09.10.2024, 07:000 Всемирный день почты отмечают 9 октября 08.10.2024, 22:523 Глава Минсельхоза призвала ставить свечи ради дождя и урожая 08.10.2024, 22:410 Новые электронные услуги стали доступны для детей-сирот в Псковской области 08.10.2024, 22:340 В поселке Тямша началось возведение кровли на строящемся храме
08.10.2024, 22:130 Законопроект об охране Байкала доработают с учетом интересов местных жителей 08.10.2024, 22:000 Плакать, кричать и бить подушку: психолог рассказала, как пережить развод 08.10.2024, 21:560 Россиян защитят от телефонного спама 08.10.2024, 21:400 Псковские приставы выступили в финале чемпионата по служебному биатлону в Ленобласти
08.10.2024, 21:220 Приставы привлекли к ответственности великолучанина за убийство ухажера своей возлюбленной 08.10.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 9 октября 08.10.2024, 21:070 20 золотых медалей завоевали псковичи на соревнованиях по КУДО 08.10.2024, 21:000 Заслуги Григория Потемкина обсудили псковские курсанты на круглом столе
08.10.2024, 20:560 Профориентационные мероприятия проводят для молодежи в Псковской области 08.10.2024, 20:400 В конкурсе от проекта «ТопБЛОГ» будут участвовать 46 псковичей 08.10.2024, 20:360 Следователи присоединились к открытию «Студенческой вахты памяти» в Порхове 08.10.2024, 20:220 За прошедшую неделю ОРВИ заболели 10 тысяч человек в Псковской области
08.10.2024, 20:200 Псковичи могут получить миллион рублей за победу в конкурсе «Среда возможностей» 08.10.2024, 20:000 Спрос на специалистов в сфере закупок в Псковской области вырос на 43% – аналитики 08.10.2024, 19:400 Границы более полутора тысяч объектов уточнили в Псковской районе 08.10.2024, 19:200 Детский фонд открыл пункт выдачи вещевой помощи для семей в Опочке
08.10.2024, 19:170 Полосу улицы Максима Горького в Пскове перекроют из-за аварийной ситуации на сетях 08.10.2024, 19:120 В Пскове высадят 82 тысячи тюльпанов 08.10.2024, 19:000 Псковский облсовпроф назвал победителей конкурса рисунков «Моя семья и труд» 08.10.2024, 18:590 Лишь 40% псковских продавцов табачной продукции можно отнести к добросовестным — Роспотребнадзор
08.10.2024, 18:500 Детям в Великих Луках напомнили основные требования «дорожной грамотности» 08.10.2024, 18:390 «Кузница»: Отопительный сезон стартовал без проблем? ВИДЕО 08.10.2024, 18:380 Почти 150 пожаров зарегистрировали в Великих Луках с начала года 08.10.2024, 18:350 14 тысяч зараженных немецких луковиц тюльпанов уничтожат в Псковской области
08.10.2024, 18:340 Экскурсии по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря пройдут на выходных 08.10.2024, 18:330 «Лучшие территории Псковской области» определены по итогам конкурса 08.10.2024, 18:270 «Гонки по вертикали»: кто на новенькую, что у стареньких и зачем партийцам пиво. ВИДЕО 08.10.2024, 18:260 Плановые отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 9 октября
08.10.2024, 18:220 На первенстве СЗФО пять бронзовых медалей завоевали псковские дзюдоисты 08.10.2024, 18:150 «Беседка»: Всемирный день действий «За достойный труд» в Пскове. ВИДЕО 08.10.2024, 18:130 Полуфиналистки «Мисс Псков-2024» приняли участие в титульной фотосессии 08.10.2024, 18:081 Псковские сувениры признали лучшими в окружном этапе всероссийского конкурса
08.10.2024, 17:540 Эпидемиологические расследования проводят в Пскове из-за случаев заболевания пневмонией в школах 08.10.2024, 17:511 Бывший псковский вице-губернатор назначен руководителем аппарата главы и правительства Республики Алтай 08.10.2024, 17:450 Наталья Горбачева: Хотелось бы, чтобы профсоюз был во всех организациях 08.10.2024, 17:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 октября
08.10.2024, 17:370 Водитель Nissan Qashqai проехала на запрещающий сигнал и устроила ДТП на перекрестке в Пскове 08.10.2024, 17:270 «Гонки по вертикали»: кто на новенькую, что у стареньких и зачем партийцам пиво 08.10.2024, 17:210 Пешеход госпитализирована в Пскове после наезда автомобиля 08.10.2024, 17:200 Наталья Горбачева: Мы мало хвалим наших учителей
08.10.2024, 17:080 Около 40 будущих мам участвуют в октябрьском курсе «Школы материнства» в Пскове 08.10.2024, 17:010 В Пскове начались рейды по выявлению затонированных и шумных автомобилей 08.10.2024, 16:590 Псковская лучница завоевала «серебро» на первенстве России 08.10.2024, 16:510 Изменения внесут в расписание поезда по маршруту Псков — Луга в октябре
08.10.2024, 16:370 Пожилого мужчину в Печорах приговорили к 240 часам работ за пьяное вождение 08.10.2024, 16:330 МегаФон удвоил количество умных устройств 08.10.2024, 16:313 Рабочих рук не хватает — Игорь Иванов о ситуации на рынке труда Псковской области 08.10.2024, 16:270 Около трех миллионов рублей не досчитались псковичи после общения с мошенниками
08.10.2024, 16:190 МТС проведет бесплатное обучение в Пскове по аналитике данных 08.10.2024, 16:172 Игорь Иванов: Нужно увеличивать МРОТ 08.10.2024, 16:100 Пропавший в псковской деревне Родина подросток найден живым 08.10.2024, 16:030 «Студенческая вахта памяти» стартовала на месте бывшего концлагеря в Дновском округе
08.10.2024, 15:560 Учитель из великолукской школы стала победителем международной премии 08.10.2024, 15:460 Антимюллеров Армагеддон 08.10.2024, 15:340 Спектакль «Фауст» стал визитной карточкой Псковского театра кукол — Татьяна Ааб 08.10.2024, 15:313 Алена Трунова: Безработица в Псковской области на историческом минимуме
08.10.2024, 15:240 Водитель BMW устроил тройное ДТП с двумя автомашинами Kia в Пскове 08.10.2024, 15:140 Готовим сами, как в ресторане: говяжьи щечки и фокус с воздушным пюре. ВИДЕО 08.10.2024, 15:130 Почти 8 км тепловых сетей обновили в Пскове 08.10.2024, 15:050 Игорь Иванов о праздновании Всемирного дня действий «За достойный труд»
08.10.2024, 14:550 Гендер-пати организовали в Псковском перинатальном центре 08.10.2024, 14:430 Выставка «Дар» в Печорах будет открыта до 5 ноября 08.10.2024, 14:410 Объем дорожного фонда Псковской области составил более 13 млрд рублей 08.10.2024, 14:310 В большое путешествие по Псковской области отправятся 100 белорусских студентов
08.10.2024, 14:300 Двоих псковичей задержали за кражу продуктов и товаров для дома 08.10.2024, 14:260 Главный режиссер Калининградского театра кукол: Нам было очень важно приехать именно в Псков 08.10.2024, 14:190 Почти 13 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Псковской области 08.10.2024, 14:160 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о квадроберах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru