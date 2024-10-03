Псковичи могут проверить свои знания в зачете по финансовой грамотности

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проходит с 8 по 29 октября. Организатором мероприятия является Банк России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центробанке.
Фото: Банк России
Зачет предусматривает два уровня сложности: базовый и продвинутый. Участвовать в нем можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам испытаний получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении – именной сертификат.
В этом году онлайн-зачет проводится в седьмой раз. В 2023 году его участниками стали около 2 миллиона человек, из них почти 80% успешно прошли личное тестирование.
Младшие школьники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 15–17 октября, задания для которого разработаны преподавателями Высшей школы экономики. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников и дает льготы при поступлении в вузы.
Подробности и регистрация — на сайте проекта.