Общество

Псковские соискатели стали чаще искать работу этой осенью – аналитики

Анализ рынка труда Псковской области показывает, что местные соискатели стали на активней в построении карьеры. Так, за последний месяц обновили свои резюме в поисках работы более 11,2 тысячи жителей региона. Это на 31% больше, чем осенью 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru

Наиболее активными в поиске работы за последнее время оказались работники автобизнеса и автосервисов – они увеличили свою активность на рынке труда на 104%. Псковские рабочие разных профессий, а также кадры из сферы туризма и общепита стали искать работу на 56% чаще. Далее по активности на рынке оказались транспортники и логисты (+47% новых соискателей на рынке труда). Близко к ним расположились работники сектора безопасности, которые увеличили свою активность в поисках новой работы на 41%. Строители и специалисты по недвижимости стали выходить на рынок на 36% чаще. На 34% больше стали заинтересованы в работе страховые агенты. На 30% больше разместили резюме разработчики, тестировщики и другие специалисты ИТ-сферы.

Недавнее исследование hh.ru показывает, что работающие люди стали больше ценить спокойствие и комфорт на работе. Так, в ходе опроса выяснилось, что 90% опрошенных работников задумаются об увольнении на месте, где их преследует постоянный стресс сразу. Лишь 8% ответили, что стрессом их не напугать и они готовы продолжать работу, остальные затруднились ответить.

Для сравнения: в 2021 году доля тех, кто готов уволится из-за постоянного стресса, была меньше: 60% среди опрошенных. Таким образом, за несколько лет доля таких работников выросла сразу на 30%.

«Полезно посмотреть на ситуацию и в разрезе возраста: наиболее трепетными оказались молодые работники (18-24 года) – среди них сразу 77% покинуть компанию, которая им каждый день портит кровь. И вот среди 55-летних эта доля ниже (47%). Средний возраст тоже, судя по всему, не особо готов терпеть постоянный нервяк на работе: среди 35-44-летних 60% заявили, что будут искать новое место.

«В разрезе профессий еще более интересная картина: быстрее других начнут искать более спокойное место работники сферы закупок (75%), рабочие (70%) и маркетологи (70%). А вот самыми терпеливыми оказались работники сферы образования, финансов и производственники», – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru в макрорегионе Мария Бузунова.