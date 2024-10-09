Происшествия

Конфеты с сюрпризом: жителю Великих Лук грозит до 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Жителю Великих Лук грозит до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков через интернет под видом шоколадных конфет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

Фото: архив ПЛН

В Великолукский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в шести случаях незаконного сбыта наркотических средств и покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Следствие установило, что с 2022 года обвиняемый выращивал наркотические грибы, содержащие псилоцин, высушивал и перерабатывал их в конфеты. Затем он размещал объявления о продаже конфет через мессенджер Telegram и неоднократно сбывал неустановленным покупателям через почтовое отделение АО «Почта России» наркотик в различные регионы Российской Федерации.

17 февраля обвиняемый был задержан в аэропорту Шереметьево с тремя микропробирками и 88 шоколадными конфетами, содержащими наркотическое средство.

Дело назначено к рассмотрению на 15 октября. Обвиняемый находится под стражей. Максимальное наказание по статье о незаконном сбыте наркотических средств - до 15 лет лишения свободы.