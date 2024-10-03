Происшествия

Более шести миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Более шести миллионов рублей прибрали к рукам мошенники, введя в заблуждение ряд жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, а также списания денег со счетов собеседников завладели их денежными средствами.

Потерпевшие лишились в общей сложности более шести миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, в Пскове, Великих Луках и Псковском районе отмечены факты неправомерного доступа аферистов к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.