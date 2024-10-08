Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Разговор будет посвящен аграрным вопросам и работе на территории депутатского округа.

Двухдневное заседания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу прошло на минувшей неделе в Пскове. Почему именно на Псковской земле прошла эта встреча? Как аграрии завершают сезон? В каких отраслях есть хорошие успехи? И где наблюдаются проблемы? Об этом и многом другом - в эфире.

Ведущая - Любовь Кузнецова.