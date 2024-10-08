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Общество

Холдинг Т1 и «Ланит» продолжают стратегическое партнерство

09.10.2024 13:37|ПсковКомментариев: 0

В рамках развития сотрудничества Холдинг Т1 и «Ланит» организовали совместное предприятие, на базе которого создан прототип российского банкомата. Партнерство направлено на разработку и производство современных российских устройств самообслуживания для финансового рынка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Т1.

При создании новых устройств используются российские компоненты и ПО, соответствующие требованиям постановления правительства Российской Федерации №719 по импортонезависимости промышленной продукции.

Для решения задач импортозамещения стороны объединили свои технологические компетенции: «Ланит» – многолетний опыт создания аппаратной инфраструктуры и технической поддержки устройств самообслуживания, Холдинг Т1 – экспертизу в разработке программного обеспечения для игроков финсектора.

Участники партнерства уже продолжительное время успешно сотрудничают в проектах по развитию финансовой экосистемы страны. Теперь это взаимодействие вышло на новый уровень и нацелено на реализацию в России инновационных проектов в области высоких технологий и решение задач по обеспечению технологической независимости аппаратных устройств самообслуживания в банковском секторе.

Теги: #Т1
Источник: Псковская Лента Новостей
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