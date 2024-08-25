Происшествия

В выручке магазина низких цен в Пскове обнаружили фальшивые деньги

Банкнота с признаками подделки достоинством пять тысяч рублей выявлена в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Купюру обнаружили в одном из отделений банков. По предварительной информации, туда она поступила вместе с торговой выручкой магазина низких цен. Банкноту изъяли, а все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«К сожалению, подобные факты в области далеко не единичные. В случае обнаружения фальшивой купюры незамедлительно сообщите об этом в ближайший отдел полиции или звоните по телефонам: 02 или 112», - призвали в УМВД.