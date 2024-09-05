Происшествия

Великолукчанин трижды за день обокрал магазин и втянул в свои новые преступления знакомого

Прокурор города Великие Луки направил в суд уголовное дело в отношении 20-летнего и 19-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении ряда краж из магазинов города (статья 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В ходе следствия установлено, что в середине июня молодой человек в один день совершил три кражи из нескольких магазинов города, причем один магазин он обокрал дважды: первый раз утром, второй раз вечером.

Спустя несколько дней злоумышленник предложил своему знакомому совершить совместное хищение кофе из магазина, на что его приятель согласился, в результате чего великолучанин и его знакомый похитили имущество на общую сумму около 7 000 рублей.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы.