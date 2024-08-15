Культура

Закрытый показ «Непридуманных историй» организуют в Пскове

Культурно-спортивный фестиваль в рамках закрытого показа фильма «Непридуманные истории. Псковская область» пройдет в Доме молодежи города Пскова 18 сентября в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Картина снята АНО «Спортивная хроника» в рамках реализации гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Фильм включает в себя три сюжета. Героями первого стали стрелки из лука, которые живут и тренируются в Великих Луках, а также заслуженный тренер РФ Виталий Андреев. По его инициативе в городе на Ловати появился зал для стрельбы.

Второй сюжет познакомит зрителей с воспитанниками спортивного клуба «Первая линия» и их тренером Виктором Чубуковым.

Голкиперу хоккейного клуба «Торнадо» Тимофею Северину посвящен третий сюжет фильма. Это рассказ о спортсмене, который достигает спортивных высот, несмотря на небольшой рост.

В показе примут участие герои фильма, представители органов власти, спортивных федераций и учреждений культуры, спортсмены региона, школьники, социально активные граждане.

Напомним, АНО «Спортивная хроника выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив с проектом серии документальных фильмов «Непридуманные истории» в 2023 году. Съемки фильма проходили в Великих Луках и Пскове.

Цель проекта - сохранение, рост и развитие такого важного инструмента культурного развития общества, как документальное кино.