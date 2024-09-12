«Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 сентября.
Основные темы, которые сегодня обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- ИПСЭР будет продолжена: миллиард на сельское хозяйство и туризм получит Псковская область в следующем году;
- Итоги ЕДГ-2024: чем завершилась политическая борьба за 2 место;
- Середина сентября, а готовность 70% - муниципалитетам нужно ускорить подготовку к зиме;
- Неделя сессий – городские и областные парламентарии выходят с каникул, начинается законотворческий сезон.
- А также: почему инвесторы не берутся за дома-памятники, а учитель получает меньше продавца.
В политическом блоке к ведущим присоединился Максим Костиков.