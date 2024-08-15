Музей партизанской славы в Дедовичах принял четырехтысячного посетителя. Им оказался житель поселка Саша Емельянов. В свои девять лет мальчик активно интересуется историей и музейным делом. В Музей партизанской славы он пришел с бабушкой и к неожиданности обоих стал в нем четырехтысячным посетителем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе лесопромышленного комплекса SHELON.
Фото: SHELON
К такому событию в музее готовились и пригласили стать его участниками почетных гостей. Присутствующий на церемонии исполнительный директор ЛПК SHELON Василий Калиниченко отметил, что лесопромышленный комплекс с большим уважением относится к историческому прошлому своего региона и всячески поддерживает инициативы, направленные на сохранение исторической памяти.
В благодарность за труд музейных работников и в честь знаменательного события Василий Калиниченко передал музею мультимедиа систему с микрофонами и ноутбук.
Присутствующий в зале глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев подчеркнул, что музей пользуется большим авторитетом в Псковской области и за ее пределами.