Культура

Музей партизанской славы в Дедовичах принял четырехтысячного посетителя

Музей партизанской славы в Дедовичах принял четырехтысячного посетителя. Им оказался житель поселка Саша Емельянов. В свои девять лет мальчик активно интересуется историей и музейным делом. В Музей партизанской славы он пришел с бабушкой и к неожиданности обоих стал в нем четырехтысячным посетителем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе лесопромышленного комплекса SHELON.

Фото: SHELON

К такому событию в музее готовились и пригласили стать его участниками почетных гостей. Присутствующий на церемонии исполнительный директор ЛПК SHELON Василий Калиниченко отметил, что лесопромышленный комплекс с большим уважением относится к историческому прошлому своего региона и всячески поддерживает инициативы, направленные на сохранение исторической памяти.

«За семь месяцев со дня открытия дедовичский Музей партизанской славы стал местом притяжения местных жителей. Мы гордимся, что он есть в нашем поселке, – подчеркнул Василий Калиниченко. – Я родом из Ленинграда, многие родственники пережили блокаду. Пусть память об этих страшных событиях с вашей помощью передается молодому поколению».

В благодарность за труд музейных работников и в честь знаменательного события Василий Калиниченко передал музею мультимедиа систему с микрофонами и ноутбук.

«Мы открылись в феврале и успели провести уже 500 экскурсий. Отрадно, что интерес к музею остается высоким, гостей много. Техника поможет улучшить качество массовых мероприятий и экскурсий», – отметила заведующая музеем Галина Голованова.

Присутствующий в зале глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев подчеркнул, что музей пользуется большим авторитетом в Псковской области и за ее пределами.