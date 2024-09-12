Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков высокооплачиваемая работа
карта отдыха и туризма
Готовим сами как в ресторане
Легкий пар: огненное сердце бани
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Господин Рейтингомер
Кружки и секции для детей
Аграрий с джойстиком в руках
заработать на Пушкине
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Первый урожай черной смородины
 
 
 
ещё Общество 12.09.2024 15:331 Летняя погода в Псковской области может сохраниться до конца сентября 17.09.2024 10:560 Готовим сами, как в ресторане: главный секрет фрикаделек по-шведски. ВИДЕО 17.09.2024 10:230 ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней 17.09.2024 10:181 31 декабря в России предлагают сделать выходным днем 17.09.2024 09:110 СОЦПРОФ: Минтруд упрощает доступ к услугам Социального фонда в цифровом формате 17.09.2024 08:350 Псковичам рассказали о приметах на Луков день
 
 
 
Самое популярное 11.09.2024 09:304 Из школы в роддом 10.09.2024 21:557 У кафе «Берёзка» в Пскове произошли очередные разборки 11.09.2024 15:124 Торгово-развлекательный комплекс в Пскове продают за 700 миллионов рублей 10.09.2024 08:004 Брячак реабилитирован 10.09.2024 14:217 Почему соседи убивают
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней

17.09.2024 10:23|ПсковКомментариев: 0

ПСБ улучшил условия по новым кредитным картам, увеличив льготный период до 180 дней. Клиенты смогут совершать покупки по карте «180 дней без %» и в течение полугода не оплачивать проценты за использование кредитного лимита. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке. 

Льготный период доступен сразу после совершения первой покупки и позволяет комфортно погашать задолженность по карте: во время беспроцентного периода достаточно вносить минимальный платеж –  3% от потраченной суммы. 

При оформлении карты клиенты также могут получить приветственный бонус от банка в размере 1000 рублей, если в течение двух недель после получения карты оплатят ею покупки на сумму от 10 000 рублей.

Одно из преимуществ пользования кредитной картой ПСБ – это программа лояльности, по которой держатели карты получают кешбэк до 1,5% на все покупки без ограничений по лимиту выплаты в месяц. Также для клиентов доступен дополнительный кешбэк и скидки до 30% от партнеров банка.

До конца октября для активных пользователей кредитной карты «180 дней без%» действует специальная акция, которая позволяет получить дополнительное вознаграждение в размере 20 000 рублей в год. Для участия в акции достаточно в течение года ежемесячно совершать покупки или переводы по кредитной карте на сумму не менее 20 000 рублей.

«За последний год число активных кредитных карт в ПСБ выросло более чем на 40% - люди охотно пользуются нашей картой, потому что это выгодно. Прозрачная система начисления кешбэка, различные акции, которые позволяют сэкономить на крупных покупках, и большой льготный период - главные преимущества нашей карты. И мы видим, что все больше клиентов умело используют льготный период, оплачивая кредитными картами и повседневные расходы, и крупные покупки и дополнительно экономя за счет возврата кешбэка. Продолжительность льготного периода все чаще становится решающим фактором в пользу выбора кредитной карты. Поэтому мы улучшаем условия обслуживания по карте "180 дней без %", увеличивая беспроцентный период почти в два раза для клиентов, которые решили оформить нашу карту впервые», - отметил начальник управления кредитных карт ПСБ Алексей Дикарев.

Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %» составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий, также по карте отсутствуют комиссии за снятие наличных в банкоматах ПСБ и банках-партнеров.

Кредитная карта «180 дней без %». Льготный период кредитования - 180 дней начиная с даты, следующей за датой совершения первой покупки, полная стоимость кредита - 39,405%, ставка - 39,5%, кредитный лимит  от 10 тыс. до 1 млн руб., обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный платеж - 3% от суммы основного долга. Кешбэк 0% при покупках менее 10 000 руб./мес., 1% при покупках по карте от 10 000 руб./мес., 1,5% при покупках от 50 000 руб./мес. (начисляется в баллах, обмен на рубли по курсу 1/1 в мобильном приложении или интернет-банке без минимального порога перевода). СМС-информирование 99 руб./мес. Условия действительны для карт, выданных в период с 10.09.2024 по 31.12.2024г . Подробнее - на psb.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Банк вправе отказать в предоставлении кредитного лимита без объяснения причин.

Реклама: ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. ОГРН 1027739019142. Erid: 2SDnjdEGBzA

Теги: #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?
В опросе приняло участие 48 человек
17.09.2024, 11:150 «Кузница»: Дисбаланс на рынке труда. Как и почему изменилась ситуация? 17.09.2024, 11:110 Минометную мину нашли в Новосокольническом районе 17.09.2024, 10:560 Готовим сами, как в ресторане: главный секрет фрикаделек по-шведски. ВИДЕО 17.09.2024, 10:500 Пропавшую в Псковской области пенсионерку обнаружили в болоте
17.09.2024, 10:420 Сотрудник плюсского предприятия умер на рабочем месте 17.09.2024, 10:360 Газопровод ввели в эксплуатацию в псковском микрорайоне Промежицы 17.09.2024, 10:350 Церковь чтит икону Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября 17.09.2024, 10:230 ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней
17.09.2024, 10:181 31 декабря в России предлагают сделать выходным днем 17.09.2024, 10:160 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Герои партизанского движения на Псковщине 17.09.2024, 10:060 Фермер из Псковского района собрал первый урожай черной смородины. ВИДЕО 17.09.2024, 09:540 «Росгосстрах» запустил акцию «Золотая пора» с выгодой до 25% при страховании жилья
17.09.2024, 09:500 Автомобили Chevrolet и Datsun загорелись в Усвятах 17.09.2024, 09:450 Осужденного в себежской колонии оштрафовали за экстремистские татуировки 17.09.2024, 09:450 Под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч 17.09.2024, 09:300 Супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году, предупредили ученые
17.09.2024, 09:110 СОЦПРОФ: Минтруд упрощает доступ к услугам Социального фонда в цифровом формате 17.09.2024, 09:000 Попытку сотрудничества жительницы Дновского района с украинской разведкой пресекло ФСБ 17.09.2024, 08:400 Реставрацию исторических полов завершают в Троицком соборе Псковского кремля 17.09.2024, 08:350 Псковичам рассказали о приметах на Луков день
17.09.2024, 08:200 Производителям титана и циркония предложили ввести налоговые льготы 17.09.2024, 08:071 Очередной этап учений пройдет на полигоне «Завеличье» с 17 по 19 сентября 17.09.2024, 08:002 На спутниковый интернет в РФ предложили потратить 445 млрд рублей 17.09.2024, 07:300 Поганкины палаты в Пскове частично закроют по техническим причинам
17.09.2024, 07:000 Всемирный день безопасности пациентов отмечают 17 сентября 16.09.2024, 23:310 Туманное утро ожидается в Псковской области 16.09.2024, 23:240 Реконструкцию Себежской районной больницы срывают недобросовестные подрядчики 16.09.2024, 23:080 Пропавшего 30 августа мужчину разыскивают в Великих Луках
16.09.2024, 23:040 Мужчина в камуфляжных штанах пропал в плюсской деревне Погребище 16.09.2024, 22:000 Псковским школьникам напомнили правила передвижения на велосипедах и самокатах 16.09.2024, 21:400 Отпуск и путешествия не спасут от выгорания, заявила терапевт 16.09.2024, 21:200 Подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024» предлагают псковичам
16.09.2024, 21:001 За год в вакансиях псковских рабочих зарплата выросла на 50% 16.09.2024, 20:500 10 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области 16.09.2024, 20:410 «Смачно разложились»: ДТП затрудняет движение на улице Юбилейной в Пскове 16.09.2024, 20:350 Пропавшую 91-летнюю великолучанку нашли в больнице
16.09.2024, 20:310 Нетрезвого водителя самодельного трактора остановили полицейские в Псковском районе 16.09.2024, 20:290 Музей партизанской славы в Дедовичах принял четырехтысячного посетителя 16.09.2024, 20:260 Как распределяются средства при поступлении налогового уведомления, рассказали псковичам 16.09.2024, 20:240 Псковские сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированию на пожарных машинах
16.09.2024, 20:230 Сенатор Алексей Наумец оперативно решил проблемы военнослужащих на личном приеме 16.09.2024, 20:200 Мост через реку Пскову в районе деревни Черняковицы будут перекрывать 18 и 20 сентября 16.09.2024, 20:170 ​Бесплатные экскурсии пройдут в День туризма в Псковском музее 16.09.2024, 20:150 «Спортсмены будущего» в Великих Луках сразились в Dota 2 и Just Dance
16.09.2024, 20:111 Завершается регистрация псковских добровольцев на форум «Волонтёрство через всю жизнь» 16.09.2024, 20:030 Всероссийская акция «Во славу русского гения» стартует 25 сентября 16.09.2024, 20:020 Срок службы трассы М-9 в Псковской области продлила поверхностная обработка 16.09.2024, 19:590 Выставка «Образу Твоему поклоняемся…» откроется в Изборске
16.09.2024, 19:520 За кубок «Джампинг звезда-2024» смогут побороться псковичи 16.09.2024, 19:410 Псковичи в составе сборной ФСИН сыграли в международном турнире по мини-футболу 16.09.2024, 19:370 Мать с ребенком в коляске сбили на «зебре» в Острове, женщину госпитализировали 16.09.2024, 19:300 Баня горела в порховской деревне Хрычково
16.09.2024, 19:230 «Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место. ВИДЕО 16.09.2024, 19:170 Заблудившаяся в Гдовском районе пенсионерка девять дней выживала в лесу 16.09.2024, 19:060 Закрытый показ «Непридуманных историй» организуют в Пскове 16.09.2024, 18:550 Третий турнир по баскетболу памяти Иосифа Швейделя пройдет в Великих Луках
16.09.2024, 18:412 Рейтингомер: переодевание в прыжке, сошествие благодати и на свободу с чистой совестью 16.09.2024, 18:300 В Печорах откроется выставка «Дар» из коллекции журнала «Наше наследие» 16.09.2024, 18:140 Большинство респондентов ПЛН не планируют прививаться от гриппа 16.09.2024, 18:001 Общественная дискуссия о сохранении традиционных ценностей состоялась в Собрании
16.09.2024, 18:000 Более 50% опрошенных россиян хотели бы иметь больше детей, чем сейчас 16.09.2024, 17:510 «Энергетические точки» для велосипедистов расставят в Пскове 27 сентября 16.09.2024, 17:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 сентября 16.09.2024, 17:310 Пропавшую 91-летнюю пенсионерку ищут в Великих Луках
16.09.2024, 17:180 Народный фронт предлагает распространить практику подарков новорожденным на всю Россию 16.09.2024, 17:050 «ГорДозор»: Готов ли Псков к началу отопительного сезона? ВИДЕО 16.09.2024, 16:570 Две команды клуба Nordman принимают участие в чемпионате Петербурга по настольному теннису 16.09.2024, 16:540 Фиолетовый паутинник находят грибники в Псковских лесах
16.09.2024, 16:500 За прошедшие выходные росгвардейцы поймали в Пскове двоих воров 16.09.2024, 16:460 Минометную мину нашли в Дедовичском районе 16.09.2024, 16:380 «В нашем детстве такого не было»: «Кванториумы» открылись в двух псковских школах 16.09.2024, 16:281 В преддверии 20-го сезона состоялась титульная фотосессия «Мисс Псков-2023»
16.09.2024, 16:240 Фотофакт: Установку детской площадки завершают на Четырех углах в Пскове 16.09.2024, 16:230 Двухмиллиардные поправки в областной бюджет рассмотрит Собрание депутатов 16.09.2024, 16:210 Депутаты в Пскове обсудили сохранение традиционных ценностей с Молодежным парламентом 16.09.2024, 16:170 «Железные люди»: Чемпионка РФ по атлетическому фитнесу Анна Мусина о пути к спорту. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru