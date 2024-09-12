Общество

ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней

ПСБ улучшил условия по новым кредитным картам, увеличив льготный период до 180 дней. Клиенты смогут совершать покупки по карте «180 дней без %» и в течение полугода не оплачивать проценты за использование кредитного лимита. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Льготный период доступен сразу после совершения первой покупки и позволяет комфортно погашать задолженность по карте: во время беспроцентного периода достаточно вносить минимальный платеж – 3% от потраченной суммы.

При оформлении карты клиенты также могут получить приветственный бонус от банка в размере 1000 рублей, если в течение двух недель после получения карты оплатят ею покупки на сумму от 10 000 рублей.

Одно из преимуществ пользования кредитной картой ПСБ – это программа лояльности, по которой держатели карты получают кешбэк до 1,5% на все покупки без ограничений по лимиту выплаты в месяц. Также для клиентов доступен дополнительный кешбэк и скидки до 30% от партнеров банка.

До конца октября для активных пользователей кредитной карты «180 дней без%» действует специальная акция, которая позволяет получить дополнительное вознаграждение в размере 20 000 рублей в год. Для участия в акции достаточно в течение года ежемесячно совершать покупки или переводы по кредитной карте на сумму не менее 20 000 рублей.

«За последний год число активных кредитных карт в ПСБ выросло более чем на 40% - люди охотно пользуются нашей картой, потому что это выгодно. Прозрачная система начисления кешбэка, различные акции, которые позволяют сэкономить на крупных покупках, и большой льготный период - главные преимущества нашей карты. И мы видим, что все больше клиентов умело используют льготный период, оплачивая кредитными картами и повседневные расходы, и крупные покупки и дополнительно экономя за счет возврата кешбэка. Продолжительность льготного периода все чаще становится решающим фактором в пользу выбора кредитной карты. Поэтому мы улучшаем условия обслуживания по карте "180 дней без %", увеличивая беспроцентный период почти в два раза для клиентов, которые решили оформить нашу карту впервые», - отметил начальник управления кредитных карт ПСБ Алексей Дикарев.

Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %» составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий, также по карте отсутствуют комиссии за снятие наличных в банкоматах ПСБ и банках-партнеров.

Кредитная карта «180 дней без %». Льготный период кредитования - 180 дней начиная с даты, следующей за датой совершения первой покупки, полная стоимость кредита - 39,405%, ставка - 39,5%, кредитный лимит от 10 тыс. до 1 млн руб., обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный платеж - 3% от суммы основного долга. Кешбэк 0% при покупках менее 10 000 руб./мес., 1% при покупках по карте от 10 000 руб./мес., 1,5% при покупках от 50 000 руб./мес. (начисляется в баллах, обмен на рубли по курсу 1/1 в мобильном приложении или интернет-банке без минимального порога перевода). СМС-информирование 99 руб./мес. Условия действительны для карт, выданных в период с 10.09.2024 по 31.12.2024г . Подробнее - на psb.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Банк вправе отказать в предоставлении кредитного лимита без объяснения причин.

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