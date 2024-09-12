Общество

Народный фронт предлагает распространить практику подарков новорожденным на всю Россию

Народный фронт выступил за распространение практики подарков новорожденным на всю страну, сейчас лишь в некоторых регионах предусмотрено предоставление бесплатного набора вещей для малышей или денежная компенсация вместо него. Об этом рассказали в пресс-службе президентского движения, отметив, что эта инициатива была предложена главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья».

Как пояснили в Народном фронте, движение на протяжении двух лет совместно с Банком России передавало роженицам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей "коробку новорожденного", в которую входит набор вещей, необходимых для первого года жизни ребенка. По мнению Народного фронта, это является эффективной мерой поддержки малообеспеченных семей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Народный фронт предлагает ввести "подарок новорожденному" на территории всей России. При централизованной закупке отечественных товаров стоимость такой корзины существенно превышает аналогичную денежную выплату», - сообщили в пресс-службе движения, добавив, что продукция, входящая в такой набор, должна быть отечественного производства.

Как отметили в Народном фронте, такие бесплатные наборы уже предусмотрены в некоторых регионах РФ, также родитель имеет право отказаться от него и получить деньги, пишет ТАСС.